Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş için meteorolojik uyarı yayımlandı. Uyarıya göre, 24 Ocak Cumartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Uyarıya göre, şehir merkezi ile güney ilçelerde karla karışık yağmur beklenirken, rakımı yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde ise kar yağışı öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırması beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskini beraberinde getirebileceği belirtildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Sürücülerin zincir, takoz ve kış lastiği gibi ekipmanlarla yola çıkmaları, zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması ve ani hava değişimlerine karşı güncel duyuruların takip edilmesi istendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimlerin, olası olumsuzluklara karşı sahada teyakkuz halinde olacağı bildirildi.

Ayrıca olumsuz hava koşullarının devam ettiği sürece ekiplerin daima sahada olduğu ve kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını durmaksızın sürdüreceği belirtildi. Vatandaşların kar küreme ve tuzlama taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi’ne iletebileceği hatırlatıldı.