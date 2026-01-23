Kolon kanseri, dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında yer alırken, erken teşhis edilmediğinde hayati risk oluşturabilen ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle kolon ve rektum kanserlerinde erken tanının hem tedavi sürecini kolaylaştırdığını hem de yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını vurguluyor.

Sağlık yetkilileri, düzenli tarama programlarının kolon kanseriyle mücadelede kritik rol oynadığına dikkat çekerek, 50 yaş ve üzeri bireylerin – risk grubunda yer alanların ise daha erken yaşlarda – mutlaka tarama testlerini yaptırması gerektiğini belirtiyor. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi halinde, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan endoskopik yöntemlerle tedavi edilebildiği, ileri evrelerde ise cerrahi, kemoterapi ve gerektiğinde radyoterapiyi içeren multidisipliner bir tedavi sürecinin uygulandığı ifade ediliyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta hizmet veren HG Hospital’de önemli bir başarıya imza atıldı. Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, deneyimli cerrahi ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda, dış merkezlerde tedaviye yanıt alamayan iki kolon kanseri hastasını kapalı (laparoskopik) yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat etti. Minimal invaziv yöntemle yapılan ameliyatlar sayesinde hastaların iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediği belirtildi.

Ameliyatların ardından hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kısa sürede ayağa kalktıkları ve taburculuk aşamasına geldikleri öğrenildi. Taburculuk sonrası süreçte ise hastaların onkoloji birimi tarafından yakından takip edileceği ve gerekli görülen ek tedavilerin planlanacağı bildirildi.

Uzmanlar, kolon kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatarak, herhangi bir şikâyet olmasa dahi düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.