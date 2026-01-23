Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla birebir görüşmeler yapan İl Emniyet Müdürü Yiğit, işletme sahiplerinin talep, öneri ve şikâyetlerini dinledi. Özellikle sanayi bölgesinde yaşanan güvenlik, trafik, asayiş ve çevresel konulara ilişkin beklentiler yerinde değerlendirilerek not alındı. Esnafın dile getirdiği hususların çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacağı ifade edildi.

Ziyaretler sırasında kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine de önem verildi. İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, emniyet teşkilatının her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, sorunların sahada dinlenmesinin ve yerinde tespit edilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını belirtti.

Toplum destekli polislik anlayışı doğrultusunda yapılan bu tür saha ziyaretlerinin, karşılıklı güven duygusunu pekiştirdiği ve suçun önlenmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Emniyet yetkilileri, esnafın ve vatandaşların katkı ve geri bildirimlerinin kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, vatandaşlarla doğrudan temasın artırılmasına yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceği, farklı mahalle ve bölgelerde benzer ziyaretlerin sürdürüleceği bildirildi.