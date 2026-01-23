Makine sektöründe yaşanan nitelikli ara eleman ihtiyacına çözüm sunmayı hedefleyen kursa yaklaşık 40 kursiyer katılıyor. Dokuz hafta sürecek eğitim programı boyunca katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı derslerle mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

Kurs içeriğinde; torna ve freze uygulamaları, teknik resim okuma ve çizim, bilgisayarlı tasarım (CAD/CAM) eğitimleri ile birlikte 2 eksen CNC torna ve 3, 4 ve 5 eksen dik işleme merkezleri üzerine kapsamlı uygulamalar yer alıyor. Kursiyerler, modern üretim teknolojileriyle birebir çalışma fırsatı yakalayarak sektörel deneyim kazanıyor.

Eğitimler, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden alanında uzman öğretim üyeleri ile Makine ve Tasarım Teknolojileri alan öğretmenleri tarafından veriliyor. Böylece akademik bilgi ile saha deneyimi bir araya getirilerek kursiyerlere güçlü bir eğitim altyapısı sunuluyor.

Yetkililer, program sayesinde sanayi–okul iş birliğinin daha da güçleneceğini, kursiyerlerin istihdam edilebilirliklerinin artacağını ve bölge sanayisine donanımlı, nitelikli iş gücü kazandırılacağını belirtti. Kurs sonunda başarılı olan katılımcıların, makine ve imalat sektöründe iş bulma konusunda önemli bir avantaja sahip olması hedefleniyor.