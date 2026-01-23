Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.



Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.



Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.



Çalışmalar kapsamında, tır geçişlerine izin verilmeyen Göksun-Kahramanmaraş kara yolu trafiğe açıldı.