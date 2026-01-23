Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kahramanmaraş İçin Meteorolojik Uyarı: Yarın Etkili Olacak!
Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, tır geçişlerine izin verilmeyen Göksun-Kahramanmaraş kara yolu trafiğe açıldı.