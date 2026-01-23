Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çatıda biriken yoğun kar kütlesi büyük bir gürültüyle çökerken, kopan parçalar kaldırım üzerinde bulunan sebze kasalarının üzerine savruldu. Olay sırasında kaldırımda yaya bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ve kaldırımda bulunan malzemelerde maddi hasar oluştu. İş yeri sahibi, yoğun kar yağışının ardından çatıda böyle bir risk beklemediklerini belirterek büyük bir şans yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşları özellikle çatı ve balkonlarda biriken kar kütlelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca eski ve dayanıksız yapılarda gerekli kontrollerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı.