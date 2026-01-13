Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, toplam 10 ilçede 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde çok sayıda yolu ulaşıma kapattı. Kar kalınlığının yer yer artması ve tipi şeklinde etkili olan yağış, özellikle Göksun ve Elbistan çevresinde ulaşımı zorlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında greyder, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yoğun bir mesai yürütüyor.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında;

Dulkadiroğlu’nda 4 ,

Onikişubat’ta 31 ,

Afşin’de 15 , Sıkı Giyinin Kahramanmaraş’ta Dondurucu Soğuklar Geliyor! İçeriği Görüntüle

Andırın’da 3 ,

Çağlayancerit’te 6 ,

Ekinözü’nde 5 ,

Elbistan’da 22 ,

Göksun’da 60 ,

Nurhak’ta 6 ,

Pazarcık’ta 4 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ayrıca Göksun–Andırın bağlantı yolunda da yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, bu güzergâhta da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgelerde vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, zincirsiz araçlarla trafiğe çıkmamaları ve meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Buzlanma ve don riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından, kapalı mahalle yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.