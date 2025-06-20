2024–2025 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş genelinde eğitim veren 1108 kurumda toplam 276.421 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Karne dağıtım töreni, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Onikişubat Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu’nda düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

törende sınıf ziyaretleri gerçekleştirilerek öğrencilere karneleri ve hediyeleri takdim edildi.

Öğrencilerin karne sevinci gözlerinden okunurken, törene katılan protokol üyeleri tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Tören sonunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyleyerek bütün öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulundu.

Bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine geleneksel karne yerine gelişim raporu verildi.

Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini bütüncül şekilde değerlendiren bu rapora veliler, e-Okul sistemi üzerinden de erişebilecek. Diğer sınıf seviyelerinde ise geleneksel karne uygulamasına devam edildi.

2025–2026 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Öğrencilerimiz, 20 Haziran – 8 Eylül 2025 tarihleri arasında yaz tatilinde olacak.