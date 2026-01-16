Genç ve dinamik yönetim yapısıyla çalışmalarını sürdüren KASİAD Yönetim Kurulu, yapay zekanın her sektörde kendini göstermesi üzerine üyelerine yönelik bir eğitim organize etti. Bu kapsamda alanında uzman isimlerden Melih Özbey davet edildi.

Özbey’in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek eğitim, iki gün sürecek ve uygulamalı olarak yapılacak. Eğitimin ilk gününde “Yapay Zekaya Giriş” başlığı altında; yapay zekanın tanımı, üretken yapay zeka kavramı ve büyük dil modellerine genel bir bakış sunulacak. Programda modeller arasındaki farklar ele alınırken, katılımcılarla birlikte ilk etkileşim uygulamaları gerçekleştirilecek.

İkinci gün ise yapay zeka temelleri ve araç ekosistemi, açık ve kapalı kaynak modeller, görsel ve ses teknolojileri ile müzik ve video üretim araçları uygulamalı olarak anlatılacak.

Eğitimin devamında prompt mühendisliği, etkili yönlendirme teknikleri ve katılımcıların kendi ihtiyaçlarına yönelik prompt yazım uygulamalarına yer verilecek. Programın son bölümünde ise agentlar, no-code iş akışı otomasyonları ve yapay zeka uygulamalarının iş süreçlerine entegrasyonu ele alınacak.