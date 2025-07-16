Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 01 ALF 590 plakalı araç ile 46 AKK 080 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan M.K. ve M.K. isimli iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.