Parklar, Havuzlar ve Gölgelikler Doldu Taştı

Kent merkezinde yaşayan birçok vatandaş, şehir parklarında, yüzme havuzlarında ve kamuya açık gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Özellikle öğle saatlerinde yoğunluk gözlendi.

Baraj Kenarları ve Yüksek Kesimler Tercih Edildi

Sıcak havadan kaçmak isteyen bazı vatandaşlar ise çareyi yüksek kesimlere çıkmakta ya da baraj kenarlarına gitmekte buldu. Özellikle Yedikuyular, Tekir Yaylası ve Sır Barajı çevresi, serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından oldu.

Uzmanlardan Uyarı: Güneşin En Yoğun Olduğu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

Sağlık yetkilileri, aşırı sıcaklar nedeniyle güneş çarpması, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları riskine karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.