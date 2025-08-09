Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceye dayandığı şehirde vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Aksu Haber ekibi olarak vatandaşlara, "Sıcak havalarda gününüzü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yönelttik. Görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar, özellikle Kapalı Çarşı gibi gölgelik ve serin yerlerde zaman geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Bazıları ise aileleriyle vakit geçirerek ya da yüksek rakımlı serin bölgelere çıkarak sıcak havadan uzaklaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları konusunda uyarıyor.