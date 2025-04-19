Ö.T. yönetimindeki 46 LB 908 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçit girişinde, Ö.Y. idaresindeki 27 ARJ 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ö.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Kahramanmaraş'ta Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Kavşağı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çıktı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak kazanın nedenini belirlemeye çalıştı. Araç, çekici yardımıyla refüjden kaldırıldı.