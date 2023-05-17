Kahramanmaraş'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan keçi üretim çiftliğinde, iki ırkın melezlenmesiyle verimli sütü olan bir tür elde edilmişti.

Türkoğlu'nun Kılılı Mahallesinde 300 bekârlık alana kurulan çiftlikte, deprem öncesinde üretilen sütün seviyesi yakalandı.

Farklı türlerden çeşitli keçilerin bulunduğu çiftlikte, yılın 365 günü süt alınıyor.

Çiftlikte 3 bin 500 adet Sanem ve diğer ırklardan keçi yer alıyor.

Bunlar, bahar meyvesi olarak bin adet de yavru dünyaya getirdi.