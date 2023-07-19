Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Büyük Çabası Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank İle Gerçekleştirilen Görüşme Sonrasında Çamlık Mahallesi Sakinleri Tapularına Kavuşacak.

Çamlık Mahalle Muhtarlığında Yapılan Başvuruların Akabinde Doldurulan Evraklar Büyükşehir Belediyesine Teslim Edilmek Üzere Son Hazırlıklar Yapılıyor.

Çamlık Mahallesi Muhtarı Abdullah Ay Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Mahalle Sakinlerinin Çok Mutlu Olduğunu Söyleyerek Başkan Güngör Ve Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İletti.