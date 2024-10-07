Kahramanmaraş'ta bu yılın ilki düzenlenen Klasik Araç Festivali, muhteşem anlara ev sahipliği yaptı. Türk sinemasının kült filmlerinden “Çiçek Abbas”filminde yer alan minibüsün benzerliği, etkinliğe damgasını vurdu. Festivalde düzenlenen mini gösteride, “Atla Gel Şaban” filminden meşhur minibüs sahnesi canlandırılarak nostaljik bir hava oluşturuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, sinema tutkunları ve araç meraklıları bir araya geldi. Gösteri sırasında sergilenen performanslar ve araçların detayları izleyenleri geçmişe götürürken, festivalin renkli atmosferi büyük beğeni topladı.