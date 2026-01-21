Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kahramanmaraş’ta konut piyasası 2025 yılında dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı. Kent genelinde yıl boyunca 13 bin 903 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2024 yılında kaydedilen 11 bin 702 satışa kıyasla yaklaşık yüzde 19’luk bir artış anlamına geliyor.

Aralık Ayında Satışlar Arttı

2025 yılının Aralık ayında Kahramanmaraş’ta 1.752 konut el değiştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 1.535 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece Aralık ayındaki yıllık artış oranı yaklaşık yüzde 14 oldu.

İpotekli Satışlarda Belirgin Yükseliş

Aralık ayındaki satışların 166’sı ipotekli, 1.586’sı ise diğer satış türleri kapsamında gerçekleşti.

2025 yılı genelinde ipotekli konut satışları 1.361 olarak kaydedilirken, bu rakam 2024’te 789 seviyesindeydi. Diğer satışlar ise 12 bin 542 adetle toplam satışların büyük kısmını oluşturdu.

İkinci El Konutlar Öne Çıktı

Satış türlerine bakıldığında, 2025’te 3.981 ilk el, 9.922 ikinci el konut satışı yapıldı. İkinci el konutların toplam satışlar içindeki ağırlığı dikkat çekti.

Alıcı Profili

Cinsiyet dağılımına göre 2025 yılında satılan konutların

5.160’ı kadınlar tarafından satın alındı.

Ayrıca 106 konut ortak mülkiyet, 348 konut ise diğer kategorilerde el değiştirdi.

Genel Değerlendirme

Kahramanmaraş konut piyasası, ipotekli satışlardaki artış ve ikinci el konutlara olan yoğun talep sayesinde 2025 yılında canlı ve yükseliş eğiliminde bir performans sergiledi. Bu tablo, kentte gayrimenkul piyasasına olan ilginin sürdüğünü ortaya koydu.