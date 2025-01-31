Dayanıklı ve modern mimariye sahip bu tek katlı köy evleri, depremzede vatandaşlar için yeni bir yuva olacak.

Dulkadiroğlu İlçesi Güzelyurt Mahallesi’nde yapımı süren 195 köy evinde sona yaklaşıldı. İnşaatların %90’ı tamamlanırken, altyapı çalışmalarının da bitme aşamasına geldiği bildirildi. Hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek bu konutlar, depremzedeler için güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak.

Aksu Haber ekibi olarak Güzelyurt Mahallesi’ndeki tamamlanmış bir köy evini görüntüledik. Proje kapsamında Kahramanmaraş genelinde toplam 21.592 köy evinin inşa edilmesi planlanıyor.

Bugüne kadar:

5.170 köy evinin kurası çekildi ve hak sahiplerine teslim edildi.

2.944 aile yeni evlerine yerleşti.

16.422 köy evinin yapımı hızla devam ediyor.

Bu projeler, bölge ticaretini ve sosyal yaşamı yeniden canlandırmayı hedeflerken, depremzedeler için güvenli bir gelecek inşa etmeye devam ediyor.