Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, kredi kartı ve nakit para kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kredi kartlarının sunduğu kolaylık ve hızdan memnun olanlar, taksit imkânları ve ödeme esnekliği sayesinde alışverişlerini daha rahat gerçekleştirebildiklerini belirtiyor. Bu kesim, özellikle büyük alışverişlerde kredi kartının avantajlarını vurguluyor.

Ancak bazı vatandaşlar, kredi kartlarını bir "tuzak" olarak nitelendiriyor ve bütçe kontrolü açısından nakit para kullanımının daha güvenli olduğunu savunuyor. Nakit paranın harcamaları daha kolay takip etmeye yardımcı olduğunu belirten bu grup, kredi kartı borçlarının artan maliyetlerinden endişe duyuyor.

Aksu Haber olarak Kahramanmaraş sokaklarında yaptığımız röportajlarda, vatandaşlara "Kredi kartı mı yoksa nakit para mı kullanıyorsunuz?" sorusunu yönelttik. Aldığımız cevaplar, halkın ödeme alışkanlıklarında iki farklı görüşü gözler önüne serdi. Kredi kartlarının sunduğu kolaylıklara rağmen, birçok vatandaş bütçesini kontrol altında tutmak amacıyla nakit para kullanmayı tercih etmeye devam ediyor.

Bu durum, şehirde kredi kartı ve nakit para kullanımı arasında süregelen bir tartışmayı ortaya koyuyor.