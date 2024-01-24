Türkiye’nin altın sektöründe önemli yere sahip olan Kahramanmaraş’ta normalleşme sürecinde kuyumcularda hareketlilik başladı.

Yatırımcıların gözdesi altın yeni bir çağ atlıyor. Piyasa ekonomistlerinin yakından takip ettiği en kârlı yatırım bu değerli maden “Kıymetli Madenler 2024 yılı Beklentileri” raporunda geniş yer buldu.

İlerleyen dönemde altına ilginin daha da artması beklenirken piyasa analistleri 2024 yılı için epey umutlu gözüküyor. Buna bağlı olarakta, Aksu habere özel konuşan Kuyumcu Yusuf kaplan yeni yılla beraber değerlendirmelerde bulundu.