Kahramanmaraş’ta binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav öncesi hem öğrenciler hem de aileler sınavla ilgili detayları araştırıyor. İşte Kahramanmaraş LGS 2025 sınav yerleri, saatleri ve içerikleriyle ilgili tüm bilgiler…

LGS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

Kahramanmaraş dahil Türkiye genelindeki tüm illerde LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.

Kahramanmaraş’ta LGS Sınavı Saat Kaçta?

Birinci Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayacak. 50 soruluk bu oturumda öğrencilerin Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce bilgileri ölçülecek. Süre: 75 dakika

İkinci Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Süre: 80 dakika

Soru Dağılımı

Türkçe: 20 Soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru

Yabancı Dil (İngilizce): 10 Soru

Matematik: 20 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru

LGS 2025 Puanlama Sistemi

Her doğru cevap puan getirirken, her 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Öğrencilerin doğru ve yanlış sayılarıyla birlikte standart puanları hesaplanarak merkezi yerleştirme puanı oluşturulacak.

Sınav Yerleri ve Giriş Belgeleri

Öğrencilerin sınava katılacağı okullar, sınav giriş belgelerinde belirtilecek. Belgeler, Haziran ayının ilk haftasında e-Okul sistemi üzerinden okul idareleri tarafından alınarak öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler yalnızca belirlenen merkezde sınava katılabilecek.

LGS 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak. Sonuçlar, MEB’in resmi web sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Kahramanmaraş’ta LGS Sınavı Hangi Okullarda Yapılacak?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav merkezleri belirlenmiş olup, her öğrencinin sınava gireceği okul bilgisi sınav giriş belgelerinde yer alacak. Giriş belgeleri Haziran ayının ikinci haftasında e-Okul üzerinden okul idarelerince dağıtılacak.

Kahramanmaraş’ta Kaç Öğrenci LGS’ye Girecek?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre bu yıl şehir genelinde yaklaşık 18 bin 8. sınıf öğrencisi, LGS sınavına başvurdu. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinde belirtilen merkezlerde sınava katılacak.

Geçen Yıl Kahramanmaraş’ta LGS Başarı Oranı

2024 LGS verilerine göre Kahramanmaraş’ta sınava giren öğrencilerden yaklaşık %12’si yüzdelik dilimi %5’in altında olan okullara yerleşti. Şehir genelindeki nitelikli okul kontenjanları her yıl artarak devam ediyor.