Kahramanmaraş’ta duyarlı bir vatandaşın başlattığı anlamlı kampanya, hem çevre bilincini hem de toplumsal dayanışmayı gözler önüne serdi. Abdulkadir Zeki Gülmez isimli hayırsever, topladığı mavi kapakları geri dönüşüme kazandırarak elde ettiği gelirle 50 adet tekerlekli sandalye temin etti.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bu örnek davranış, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Tekerlekli sandalyeler, düzenlenen programla engellilere ücretsiz olarak teslim edildi.

Programa, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu da katılarak bu anlamlı projeye destek verdi.

Hem çevre duyarlılığına hem de sosyal sorumluluğa örnek olan kampanya, toplumda büyük takdir topladı.