Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 15’inci günü, KAFUM’da unutulmaz bir müzik gecesiyle taçlandı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem’in verdiği konser, binlerce müzikseverin katılımıyla renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu.
Sahne performansı ve geniş repertuvarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Mehmet Erdem, gecenin her anını dolu dolu geçirdi.
Sanatçı, slow şarkılarıyla duygusal anlar yaşatırken, hareketli parçalarla da katılımcıları ayağa kaldırdı. Konser boyunca vatandaşlar, Erdem’in şarkılarına eşlik ederek adeta açık hava korosu oluşturdu.