Kahramanmaraş’ta hava şartları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kar yağışı yeniden etkisini artırdı. Yağışların ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai yürütüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Göksun, Afşin, Çağlayancerit ve Elbistan başta olmak üzere kuzey ilçelerde yollar ulaşıma açık tutuluyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterler öncelikli olarak temizlenirken, kırsal mahallelerde vatandaşların kullandığı grup yollarında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda yeniden beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, geniş araç filosu ve deneyimli ekipleriyle “sıfır sorun” hedefiyle teyakkuza geçti. Kamyon, greyder ve tuzlama araçları stratejik noktalara konuşlandırılarak ulaşım akslarına anlık müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların karla mücadeleye ilişkin taleplerini ve karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecekleri hatırlatılarak, sürecin koordineli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.