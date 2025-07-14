“Paylaştıkça Güçlüyüz”
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, yaptığı açıklamada muharrem ayının taşıdığı manevi öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bir programı daha gerçekleştirdik. Aşure, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu bir lezzet. Bizler de farklılıklarımızla bir arada olunca daha güçlüyüz.”
Çelik, Türk Kızılay’ının yardım ve paylaşma kültürünü yaymak için yıl boyunca çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.
Vatandaşlardan Yoğun İlgi
Kurum binası önünde düzenlenen aşure etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlik, muharrem ayının ruhuna uygun olarak paylaşma ve dayanışma mesajlarıyla dolu geçti.
Programa Kimler Katıldı?
Etkinliğe katılan isimler arasında:
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Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş
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AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül
ve çok sayıda vatandaş yer aldı.