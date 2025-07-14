Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, yaptığı açıklamada muharrem ayının taşıdığı manevi öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bir programı daha gerçekleştirdik. Aşure, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu bir lezzet. Bizler de farklılıklarımızla bir arada olunca daha güçlüyüz.”