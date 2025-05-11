Anneler Günü kapsamında Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Mutlu Anne, Mutlu Çocuk Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu. Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Piazza AVM iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, anneleri ve çocuklarını bir araya getirdi.

Şenlikte sevgi, paylaşım ve eğlence ön plandaydı. Katılımcılar; el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar, çocuklara özel atölye çalışmaları, glitter etkinlikleri, sahne gösterileri ve sürpriz hediyelerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Sibel Akarca, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Anne ve çocukların birlikte kaliteli vakit geçirmesi için buradayız. Hepimiz çok mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca yüzlerde tebessüm, alanlarda coşku hakimdi. Şenliğe katılan vatandaşlar organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Mutlu Anne, Mutlu Çocuk Şenliği”, Anneler Günü’nün anlam ve değerine yaraşır şekilde, sıcak ve unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı.