Onikişubat ilçesi Mimarsinan Mahallesinde bir daire yandı!
Saatlik Hava Durumu Detayları:

  • 09.00 – 12.00: Hafif gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 34°C, hissedilen 37°C

  • 12.00 – 15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 37°C, hissedilen 44°C, nem %44

  • 15.00 – 18.00: Hava 33°C ama nem %58, hissedilen sıcaklık 39°C

  • 18.00 – 21.00: Sıcaklık 26°C'ye düşse de nem oranı %82'ye ulaşıyor

  • 21.00 – 24.00: 25°C sıcaklık, %89 nem, hava hala bunaltıcı

Rüzgarlar Sıcaklığı Azaltmıyor

Rüzgar hızı gün boyunca ortalama 10-12 km/sa arasında. Maksimum 41 km/sa'e kadar çıkacak olsa da yüksek nem oranı nedeniyle serinletici etkisi sınırlı kalacak.

Öne Çıkanlar:

  • Kahramanmaraş’ta “hissedilen sıcaklık” fiziksel sıcaklığın çok üstünde

  • Nem oranı akşam saatlerinde %89’a ulaşıyor

  • Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sıcak çarpması riski yüksek

Ne Yapmalı?

  • Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın

  • Bol su tüketin

  • Gölgelik ve serin alanlarda zaman geçirin

  • Açık renkli, pamuklu kıyafetler tercih edin