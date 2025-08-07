Saatlik Hava Durumu Detayları:
-
09.00 – 12.00: Hafif gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 34°C, hissedilen 37°C
-
12.00 – 15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 37°C, hissedilen 44°C, nem %44
-
15.00 – 18.00: Hava 33°C ama nem %58, hissedilen sıcaklık 39°C
-
18.00 – 21.00: Sıcaklık 26°C'ye düşse de nem oranı %82'ye ulaşıyor
-
21.00 – 24.00: 25°C sıcaklık, %89 nem, hava hala bunaltıcı
Rüzgarlar Sıcaklığı Azaltmıyor
Rüzgar hızı gün boyunca ortalama 10-12 km/sa arasında. Maksimum 41 km/sa'e kadar çıkacak olsa da yüksek nem oranı nedeniyle serinletici etkisi sınırlı kalacak.
Öne Çıkanlar:
-
Kahramanmaraş’ta “hissedilen sıcaklık” fiziksel sıcaklığın çok üstünde
-
Nem oranı akşam saatlerinde %89’a ulaşıyor
-
Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sıcak çarpması riski yüksek
Ne Yapmalı?
-
Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın
-
Bol su tüketin
-
Gölgelik ve serin alanlarda zaman geçirin
-
Açık renkli, pamuklu kıyafetler tercih edin