Saatlik Hava Durumu Detayları:

09.00 – 12.00: Hafif gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 34°C, hissedilen 37°C

12.00 – 15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 37°C, hissedilen 44°C , nem %44

15.00 – 18.00: Hava 33°C ama nem %58 , hissedilen sıcaklık 39°C

18.00 – 21.00: Sıcaklık 26°C'ye düşse de nem oranı %82'ye ulaşıyor

21.00 – 24.00: 25°C sıcaklık, %89 nem, hava hala bunaltıcı

Rüzgarlar Sıcaklığı Azaltmıyor

Rüzgar hızı gün boyunca ortalama 10-12 km/sa arasında. Maksimum 41 km/sa'e kadar çıkacak olsa da yüksek nem oranı nedeniyle serinletici etkisi sınırlı kalacak.

Öne Çıkanlar:

Kahramanmaraş’ta “hissedilen sıcaklık” fiziksel sıcaklığın çok üstünde

Nem oranı akşam saatlerinde %89’a ulaşıyor

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sıcak çarpması riski yüksek

Ne Yapmalı?