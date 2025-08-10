Yürüyüş Sırasında Kaza Geçirdi

Edinilen bilgilere göre, arazide yürüyüş yapan vatandaş, dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı. Bulunduğu bölgeden kendi imkânlarıyla çıkamayan yaralı, yardım talebinde bulundu.

İtfaiye Zorlu Arazi Şartlarında Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen hem karadan hem de sudan müdahale ederek yaralıya ulaştı.

Yaralı Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

Titiz bir çalışmayla bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, özellikle zorlu arazi yürüyüşlerinde dikkatli olunması ve olası kazalara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.