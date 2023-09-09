Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeler için kurulan oba çadırında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 15 Temmuz Mahallesi Kızılyarma bölgesinde yer alan oba çadırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 12 oba çadırı kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

