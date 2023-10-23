Kahramanmaraş’ta İklime Hatun Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, koreografiyle "Kudüs " yazısı oluşturdu. İmam Hatip Lisesi öğrencileri; İsrail’in, Filistin-Gazze topraklarını işgal edip çoluk çocuk demeden katletmesine tepki göstermek amacıyla koreografi hazırladı.

Okul yönetimi “Değerler Eğitimi” çerçevesinde merhamet bilincini geliştirmeyi, dayanışmayı, birlikte kardeş olmayı aşılamayı hedeflediler.

Okulun bahçesinde dev 300 metre uzunluğunda Tür Bayrağı açıldı.

MEHTER TAKIMI GAZZE İÇİN SAF TUTTU

Filistinli Müslümanların direnişine katkı sunmak ve kutsal topraklardaki işgalin sona ermesi için, okudukları hatimleri Gazze şehitlerine bağışlayan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ellerindeki destek amaçlı pankartlarla şiirler okudu, marş söyleyip dualar etti.

Mehter takımı da öğrencilerin Gazze etkinliğine destek verdi. İklime Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Emrullah Balbaba, “Bugün Kahramanmaraş İklime Hatun Kız İmam Hatip Lisesi olarak öğrencilerimize değerler eğitimi çerçevesinde “Değerler Eğitimi” çerçevesinde merhamet bilincini geliştirmeyi, dayanışmayı, birlikte kardeş olmayı aşılamayı öğretmek ve anlatmak üzere bir araya geldik ve böyle bir etkinlik düzenledik. Bu coşkuyu öğrencilerimizle beraber ilelebet yaşayacağız inşallah.

Filistinli kardeşlerimiz üzülmesinler, mahzun olmasınlar; yalnız değiller. Allah’ın izniyle sonuna kadar hep birlikte tüm Türkiye olarak, tüm dünya Müslümanları olarak, bir yürek olarak onların arkasındayız. Ve inşallah Allah’ın yardımı ve Nusret’iyle zafer inananların olacak ve bu işi Rabbim Nusret’iyle, Lütfü ve keremiyle bize zafer nasip edecek inşallah” dedi.