Kahramanmaraş’ta kriz sonrası hızlı koordinasyon

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul olaylarının ardından sahada kapsamlı bir destek ağı oluşturdu.

Bakan Yusuf Tekin’in talimatıyla merkez, il ve ilçe düzeyinde kurulan koordinasyon sistemiyle tüm süreçler yakından takip ediliyor.

Bakanlık heyeti sahada

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar başkanlığındaki ekip, her iki ilde kurulan kriz müdahale birimleriyle bir araya gelerek çalışmaları yerinde yönlendirdi.

Sahadaki uygulamaların etkinliği ve sürdürülebilirliği için planlamalar yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 700 rehber öğretmen görevde

Kahramanmaraş’ta ilk etapta 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahaya inerek özellikle kayıp yaşayan ailelere psikolojik ilk yardım sağladı.

Yeni planlamayla birlikte kent genelinde 89 travma uzmanı rehber öğretmenin yanı sıra 700 rehber öğretmen destek çalışmalarına kesintisiz şekilde devam ediyor.

Okullarda destek süreci genişletiliyor

Önümüzdeki hafta itibarıyla Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin eğitim göreceği Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda da yeni görevlendirmeler yapılacak.

Bu kapsamda 20 alan uzmanı daha sürece dahil edilerek öğrencilerin uyum süreci desteklenecek.

Aileler ve yaralı öğrenciler de destekleniyor

Yürütülen çalışmalar sadece okullarla sınırlı kalmadı.

Taziye ziyaretleri gerçekleştirildi

Yaralı öğrenciler ve ailelerine birebir destek sağlandı

Psikolojik ilk yardım uygulamaları hayata geçirildi

Amaç: Normalleşme sürecini hızlandırmak

Bakanlık yetkilileri, yürütülen psikososyal destek çalışmalarının temel amacının öğrencilerin ve eğitim camiasının normalleşme sürecini hızlandırmak olduğunu vurguladı.

Sürecin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.