Maden çağının açılması ve atın eğitilmesi sonrası Türklerin Orta Asya’dan göçleriyle ok ve yayın kullanımındaki becerilerini dört bir yana yaymışlardır.

Türklerde ata sporu olarak da bilinen geleneksel türk okçuluğu son zamanlarda evrilerek yerini olimpik okçuluğa bırakmaya başladı.

Öğrenciler spor tesislerinde aldıkları eğitimler sayesinde hem stres atıyor hem de olimpik yarışmalara hazırlanarak kahraman şehri dünya genelinde temsil ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okçuluk Antrenörü Fatih Küçük eğitimler hakkında bilgiler vererek her çocuğun yapması gereken bir spor olduğuna dikkat çekti.