Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaklaşık 5 asırlık geçmişiyle bölgenin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir araya gelen ekipler, çevreye gelişi güzel atılmış atıkları Ceyhan Köprüsü etrafına ve suya gelişi güzel atılmış atıkları topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen; İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ve diğer paydaş kurumların da destek verdiği etkinlikte çevre temizliği yapmanın yanı sıra, vatandaşlara çevre duyarlılığı hakkında da mesajlar verildi.

Tarihi Mirasın Etrafında Temizlik Seferberliği

Etkinlik kapsamında yalnızca çevre temizliği yapılmakla kalınmadı, vatandaşlara çevre duyarlılığı konusunda da önemli mesajlar verildi. Çevrenin korunmasının sadece kamu kurumlarının sorumluluğunda olmadığına dikkat çekilerek, toplumun tüm kesimlerinin daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Nehre “Biz Temizledik, Sıra Sende” Pankartı Açıldı

Etkinliğin sonunda ekipler tarafından nehir üzerinde dikkat çekici bir farkındalık çalışmasına da imza atıldı. Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde açılan “Biz Temizledik, Sıra Sende” pankartıyla çevrenin korunmasına yönelik toplumsal sorumluluğa dikkat çekildi. Vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet eden pankart, etkinliğin en anlamlı görüntülerinden biri oldu.