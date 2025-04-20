Bu evler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Örnekköy" olarak tanımlanmış olup, depremler sonrasında hayata geçirilen önemli bir projeyi temsil ediyor.

Kura çekimi ile belirlenen hak sahiplerine anahtarların teslim edilmesinin ardından, Güzelyurt Mahallesi'ndeki köy evlerinin resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Depremde en fazla zarar gören mahallelerden biri olan Güzelyurt'ta yaklaşık 200 hane yaşıyor. 6 Şubat tarihli depremlerde, mahalledeki konutların birçoğu yıkılmış, bazıları ise ağır hasar almıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen köy evi projeleri, depreme dayanıklı ve sağlam zemine sahip olarak 1 kat betonarme ve 3 artı 1 planında tasarlandı. Her bir ev, 110 metrekarelik bir alana sahip.

Kahramanmaraş genelinde şu ana kadar teslim edilen toplam konut sayısı 34 bin 600 olup, bu rakamın 10 bin 180’ini köy evleri oluşturuyor.