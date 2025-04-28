Otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kahramanmaraş’ta önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanı Hatice Güzel öncülüğünde düzenlenen “Otizmde Erken Tanı ve Müdahale” konulu söyleşi, Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Altun konuk olarak katıldı. Prof. Dr. Altun, gerçekleştirdiği sunumda otizmin belirtileri, başlangıç süreci ve müdahale yöntemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Erken tanının çocuğun gelişiminde kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Altun, ailelerin belirtileri erken fark ederek profesyonel destek almalarının hayati önem taşıdığını ifade etti. Söyleşi boyunca, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için erken yaşta yapılacak müdahalelerin etkisinden söz eden Altun, toplumun da bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Erken tanının önemine vurgu yapan Altun, bebeklerde ve çocuklarda ebeveynlerin hangi durumlarda neler yapması gerektiğinin de altını çizdi.

Dernek Başkanı Hatice Güzel ise konuşmasında, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen bu tür farkındalık programlarının toplum genelinde bilinç oluşturduğunu belirterek, etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Güzel, “Otizmi ve özel gereksinimleri anlamak ve desteklemek hepimizin sorumluluğudur. Daha fazla kişiye ulaşarak toplumda duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Güzel, yaptığı konuşmada; “ Derneğimizin amacı özel gereksinimli çocuklarımızın ve ebeveynlerinin toplumda karşılaştıkları zorlukları bir nebze olsun aşabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına kurulmuş bir dernek. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Otizmde Erken Tanı ve Müdahale konulu bir program hazırladık. Prof. Dr. Hatice Altun da konuğumuz olarak katıldı söyleşimize. İnsanları bilinçlendirmek, toplumda da daha çok farkındalık oluşturmak adına düzenlediğimiz bir program bu. İnsanlarımızın bu programlara katılım durumu ne kadar farkındalığı yüksek bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Bu tarz bilinçlendirici programlara katılın lütfen. Toplumumuzun bu konuda daha çok yol kat etmesi gerekiyor” dedi.