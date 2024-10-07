Kaza, Kahramanmaraş Gaziantep karayolunun 34. Kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Gaziantep D 835-01 yolu, Narlı yerleşkesi civarında Gaziantep - Kahramanmaraş istikametine ilerlerken sürücü Z.K. sevk ve idaresindeki 80 GM 175 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek, önce Kahramanmaraş - Gaziantep istikametine seyir halinde olan sürücü İ. K. sevk ve idaresindeki 34PF7193 plakalı aracına çarptı, ardından hızını alamayarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza neticesinde her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR