Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde meydana gelen feci trafik kazasında aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kazada sulama kanalına düşen otomobilde bulunan baba ve bir oğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yasin P. (33) idaresindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ancak sürücü Yasin P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan ikiz çocuklardan Aslan P. olayda yaşamını yitirirken, anne ve diğer çocuğun tedavileri hastanede sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Yetkililer, sulama kanalı çevresinde sürüş güvenliğine yönelik ek önlemler alınması için çalışma başlatıldığını bildirdi.