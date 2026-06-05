Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında elektrikli motosiklet kullanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kaza, Karacasu Karaziyaret Mahallesi Aslanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ü. yönetimindeki 46 AEZ 056 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.Y. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan U.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü C.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.