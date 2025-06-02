Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada araç hurdaya dönerken, sürücünün aşırı hız yaptığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolündeki otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki ağaca şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta demir yığınına dönerken, aracın motorunun bile yerinden fırladığı görüldü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.