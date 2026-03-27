Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen anlamlı organizasyonda, hayırsever polis memuru Mustafa Şahin’in desteğiyle temin edilen akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi özel eğitim öğrencilerine ulaştırıldı. Program, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde düzenlendi.

Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden biri olarak dikkat çeken etkinlikte, öğrencilere teslim edilen akülü sandalyeler ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü. Programda duygusal anlar yaşanırken, öğrencilerin sevinci katılımcılara da yansıdı.

Yetkililer, Mustafa Şahin’in bu örnek davranışının yardımlaşma ve paylaşma kültürüne önemli katkı sunduğunu vurguladı. Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıran bu tür desteklerin toplumda farkındalık oluşturduğuna dikkat çekildi.

Etkinlikte, öğrencilerin yüzündeki tebessümün en büyük kazanım olduğu ifade edilirken, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.