Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki bir minibüsün içerisinde bir kişinin hayatını kaybetmiş halde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda uzun süredir aynı noktada park halinde duran 46 NK 639 plakalı minibüsten şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, minibüs içerisinde bulunan bir erkek şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği henüz açıklanmayan şahsın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, olayın oluş şekline ilişkin çok yönlü araştırma yürütülüyor.

Şüpheli ölüm, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden olurken, emniyet birimlerinin çalışmaları sürüyor.