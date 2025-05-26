Kahramanmaraş'ta 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre kesintiler; bakım, onarım, tesis çalışmaları ve üçüncü şahıs çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları aşağıda sıralanmıştır.

26 Mayıs 2025 Pazartesi

Göksun: Karaömer Mahallesi'nin bir kısmında, 09:00 – 15:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Afşin: Büget Mahallesi'nin bir kısmı, 10:00 – 13:00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek.

Pazarcık & Dulkadiroğlu: Çamlıca Mahallesi ile Kuzucak Mahallesi'nin bir kısmında 10:00 – 15:00 saatleri arasında tesis çalışması yapılacak.

27 Mayıs 2025 Salı

Pazarcık & Dulkadiroğlu: Çamlıca Mahallesi ve Kuzucak Mahallesi'nin bir kısmında aynı saatlerde (10:00 – 15:00) elektrik kesintisi devam edecek.

28 Mayıs 2025 Çarşamba

Pazarcık & Dulkadiroğlu: Çamlıca ve Kuzucak Mahallelerinde kesinti sürecek (10:00 – 15:00).

Dulkadiroğlu: Bulanık Mahallesi’nin bir kısmında 09:00 – 15:00 Ayaklıcaoluk Mahallesi’nin bir kısmında 09:30 – 15:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Elbistan: Yapraklı ve Güvercinlik Mahallelerinin bir kısmında, 09:00 – 16:30 saatleri arasında 3. şahıs çalışması yapılacak.

29 Mayıs 2025 Perşembe

Pazarcık: Karahüyük ve Akdemir Mahallelerinde 09:00 – 12:00 arasında bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Dulkadiroğlu: Gafarlı, Ayaklıcaoluk, Kozludere, Yusufhacılı, Akyar ve Bulanık Mahallelerinde iki farklı zaman diliminde ( 09:00 – 09:30 ve 15:00 – 15:30 ) tesis çalışmaları yapılacak.



30 Mayıs 2025 Cuma

Türkoğlu: Uzunsöğüt, Aydınkavak ve Yeşilyöre Mahallelerinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında tesis çalışması yapılacak.

31 Mayıs 2025 Cumartesi

Türkoğlu: Fatih, Ceceli, Küçükimalı, Büyükimalı, Kaledibi, Çakıroğlu, Kızıleniş, Akçalı, Beyoğlu, Şekeroba, Dedeler ve Yeşilyurt Mahallelerinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında geniş kapsamlı tesis çalışması yapılacak.

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