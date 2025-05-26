Kahramanmaraş'ta 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre kesintiler; bakım, onarım, tesis çalışmaları ve üçüncü şahıs çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları aşağıda sıralanmıştır.
26 Mayıs 2025 Pazartesi
-
Göksun: Karaömer Mahallesi'nin bir kısmında, 09:00 – 15:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
-
Afşin: Büget Mahallesi'nin bir kısmı, 10:00 – 13:00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek.
-
Pazarcık & Dulkadiroğlu: Çamlıca Mahallesi ile Kuzucak Mahallesi'nin bir kısmında 10:00 – 15:00 saatleri arasında tesis çalışması yapılacak.
27 Mayıs 2025 Salı
-
Pazarcık & Dulkadiroğlu: Çamlıca Mahallesi ve Kuzucak Mahallesi'nin bir kısmında aynı saatlerde (10:00 – 15:00) elektrik kesintisi devam edecek.
28 Mayıs 2025 Çarşamba
-
Pazarcık & Dulkadiroğlu: Çamlıca ve Kuzucak Mahallelerinde kesinti sürecek (10:00 – 15:00).
-
Dulkadiroğlu:
-
Bulanık Mahallesi’nin bir kısmında 09:00 – 15:00
-
Ayaklıcaoluk Mahallesi’nin bir kısmında 09:30 – 15:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
-
-
Elbistan: Yapraklı ve Güvercinlik Mahallelerinin bir kısmında, 09:00 – 16:30 saatleri arasında 3. şahıs çalışması yapılacak.
29 Mayıs 2025 Perşembe
-
Pazarcık: Karahüyük ve Akdemir Mahallelerinde 09:00 – 12:00 arasında bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
-
Dulkadiroğlu:
-
Gafarlı, Ayaklıcaoluk, Kozludere, Yusufhacılı, Akyar ve Bulanık Mahallelerinde iki farklı zaman diliminde (09:00 – 09:30 ve 15:00 – 15:30) tesis çalışmaları yapılacak.
-
30 Mayıs 2025 Cuma
-
Türkoğlu: Uzunsöğüt, Aydınkavak ve Yeşilyöre Mahallelerinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında tesis çalışması yapılacak.
31 Mayıs 2025 Cumartesi
-
Türkoğlu: Fatih, Ceceli, Küçükimalı, Büyükimalı, Kaledibi, Çakıroğlu, Kızıleniş, Akçalı, Beyoğlu, Şekeroba, Dedeler ve Yeşilyurt Mahallelerinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında geniş kapsamlı tesis çalışması yapılacak.
Vatandaşlara Uyarı
-
AKEDAŞ yetkilileri, kesintilerin belirtilen saat aralıklarında yapılacağını, çalışmaların erken tamamlanması halinde enerjinin tekrar verilebileceğini duyurdu. Elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için önlem alınması ve jeneratör kullanan abonelerin şebeke ayırıcılarını açmaları öneriliyor.
Detaylı Bilgi İçin
Kesintilere dair en güncel bilgilere AKEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.