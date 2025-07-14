07-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen çalışmalar sonucunda toplam 95 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Bunlardan 48 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık suçlarına karışmış 12 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında ise toplamda 94,74 gram metamfetamin, 6,97 gram esrar, 32,26 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 901 adet sentetik ecza ve 28 adet sentetik hap (ecstasy/captagon) ele geçirildi. Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği de suç unsuru olarak muhafaza altına alındı.

Trafik denetimleri kapsamında ise, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik uygulamalarda; yüksek sesle müzik dinlemekten 117 araç sürücüsüne, abartı egzoz kullanmaktan 58 araca işlem yapıldı. Ayrıca, 449 sürücü de belgesiz araç kullanmak suçundan cezalandırıldı.

