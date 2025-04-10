Etkinlikler çerçevesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere özel bir yemek programı düzenlendi.

Programa Kahramanmaraş Valisi, kent protokolü ve iş insanları da katılım sağladı.

Etkinlikte, polis teşkilatının toplum için üstlendiği kritik role vurgu yapılırken, şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı.

Yemek programında konuşan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, emniyet güçlerinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden görevlerinin başında olacaklarını belirtti.

Müdür Gökduman, polis teşkilatının, halkın huzur ve güvenliği için fedakârca çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kutlamalar, çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.