Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine gelen ismi açıklanmayan bir kadın, elindeki pompalı tüfekle korku da olanların yaşanmasına neden oldu. Hastane personelin ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli kadın kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili geniş yaptığı soruşturma başlatıldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR