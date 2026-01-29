Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisleri’nde "Rattan Örgü Sepet Atölyesi” etkinliği düzenledi. Eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte anne ve çocuklar bir yandan örgü sepet ile el becerilerini geliştirdi bir yandan da aile bağlarını güçlendirdi.

Katılımcılar, uzman eğitmenlerin öğrettiği şekilde örgü sepetleri hazırladı. El emeğinin konuştuğu etkinlikte hem kaliteli vakit geçirdiklerini hem de aile bağlarını güçlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden katılımcılar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Annelere Mutluluk, Çocuklara Motivasyon Kattı

Etkinliğe iki oğlu ile birlikte katılan Sevda Çam, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımın beyin gelişimi, el ve göz koordinasyonu için çok güzel bir etkinlik oldu. Çok mutlu olduk, hocalarımız da çok güzel öğretti. Yeni bir el becerisi öğrendik” dedi.

Yeğenleri ile çok güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Hatice Yıldırım, “Çocukların sosyalleşmesi için çok güzel bir etkinlikti. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Çocukların el becerileri gelişti, çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Annesi ile etkinliğe katılan Miray Gökburun, “Burada sepet yapmayı öğrendik. Annem ile burada çok eğlendik” diye konuştu.