400 Yataklı Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

12 Şubat 2025’te, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 105. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Açılış töreninde, şehirdeki sağlık yatırımlarının devam ettiği ve altyapının güçlendirildiği vurgulandı.

Deprem Sonrası Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Bazı çevrelerce öne sürülen iddiaların aksine, şehirde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımların sürdüğü belirtildi. Resmi verilere göre, il genelinde toplam yatak kapasitesi 1.961’e ulaştı. Yapımı devam eden 600 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasının tamamlanmasıyla bu sayının 2.600’e, proje aşamasındaki 1.000 yataklı Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasıyla ise 3.600’e çıkacağı ifade edildi.

Fizik Tedavi ve Diş Sağlığı Hizmetleri Aktif

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde fizik tedavi hizmetlerinin sunulmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, hastane bünyesinde fizik tedavi polikliniğinin aktif olarak hizmet verdiği vurgulandı. Ayrıca Yörükselim Ek Hizmet Binası’nda son teknoloji ekipmanlarla donatılmış fizik tedavi ünitesinin hasta kabulüne devam ettiği kaydedildi.

Diş sağlığı alanındaki yatırımlara yönelik eleştirilere de değinilen açıklamada, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi bünyesinde 12 üniteye sahip modern Diş Sağlığı Merkezi’nin faaliyette olduğu hatırlatıldı.

Yeni Hastaneler ve Sağlık Yatırımları

Yakın zamanda hasta kabulüne başlayan Nurhak Devlet Hastanesi’nin yanı sıra, il genelinde sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. Onikişubat Önsen bölgesinde yapımı planlanan 1.000 yataklı Şehir Hastanesi'nin proje ihalesinin tamamlandığı, yapım ihalesi sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Sağlık Hizmetleri Güçlenerek Sürecek

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık alanındaki yatırımların ve gelişmelerin yanıltıcı söylemlerle gölgelenemeyeceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halka hizmet anlayışıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.