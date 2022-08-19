Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında, Letgo, sahibinden.com. hepsiemlak.com ve Sosyal Medya platformları üzerinden, “Konteyner, Koltuk, TV ünitesi, Kiralık daire v.b.” açıklamalı ilanlarda yer alan iletişim numaralarıyla şahıslarla iletişime geçerek kapora talep eden ve daha sonra ürün göndermeyerek, bu şekilde vatandaşları mağdur eden ülke genelinde çok sayıda, Kahramanmaraş’ta da 21 kişiyi dolandırdığı tespit edilen A.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.