Türkiye’nin en iri ve kaliteli domatesini üreten çiftçiler, 1800 rakımlı sarp arazilerde at ve katırlarla hasat yapıyorlar.

Kahramanmaraş'ta, dededen kalma tohumlardan yetiştirilen "Bulanık domatesi" üreticisini sevindiriyor.

Lezzeti, büyüklüğü, aroması ve dayanıklılığı ile dikkat çeken "Bulanık domatesi" yoğun talep görmesiyle üreticisini sevindiriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık mahallesi kırsalında, 1800 rakımlı tepelerde, buz gibi kaynak suyu ile yetiştirilen bu domatesler, hiçbir zirai ilaç kullanılmadan, hayvan gübresi ile üretiliyor. Hasat edilen domatesler, sarp arazilerden at ve katırlara yüklenerek civar illere ve Kahramanmaraş haline kamyonlarla naklediliyor.

Bölgedeki çiftçiler, dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak, yetiştirdikleri ürünleri mahallenin adı olan “Bulanık Domatesi” ismiyle piyasaya sunuyor. Tüketicilerden yoğun ilgi gören Bulanık domatesi, market ve pazarlardaki tezgahlarda kısa sürede tükeniyor. Tarlada kilogramı 30 liradan satılan Bulanık domatesinin, 2024 yılı sezonunda bölgeden yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.