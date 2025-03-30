Bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusu, sokaklarda tebessüm, sofralarda ise ikram olarak kendini gösteriyor.

Bu anlamlı coşkuya ortak olmak isteyen bazı hayırsever esnaflar, bayram sabahını unutulmaz kılmak için kolları sıvadı. Onlardan biri de Kahramanmaraş’ta yer alan bir esnaf oldu.

Bayram namazının ardından camiden çıkan vatandaşlara kendi elleriyle hazırladığı sıcacık çorbayı ikram eden esnaf, adeta içleri de ısıttı.

Bayram sabahının serinliğinde içilen bu çorba, sadece bir ikram değil; aynı zamanda dostluğun, dayanışmanın ve komşuluk ruhunun bir simgesi oldu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan bu güzel tablo, “Paylaşmak güzeldir” sözünün ne denli anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi.